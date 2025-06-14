Eczacılık Fakültesi mezunlarının yemin heyecanı

Eczacılık Fakültesi 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi mezunlarının yemin töreni gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Cihat Özgenel, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztekin Algül, TEB 56. Bölge Erzincan Eczacı Odası Başkanı Ecz. Burak Sarıkaya, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Tuba Aydoğdu ve Barın Taylan Altan tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Fakülte birincisi Rahime Şeyma Koçak, ödülünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci'den; fakülte ikincisi Sude Bilgin, ödülünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük'ten; fakülte üçüncüsü Elanur Kılıç ise ödülünü Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Çağrı Çırak'tan aldı. 14 Mayıs Eczacılık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mezuniyet Araştırma Projesi Poster Yarışması'nda, bağımsız jüriler tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödüle layık görülen poster sahipleri ve danışman hocalar da ödüllerini Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Cihat Özgenel'den aldı.

Dönem mezunlarının sahneye çıkmasının ardından, dönem birincisi yaş kütüğüne ismini çaktı. Eczacılık Fakültesi 2024-2025 eğitim yılı mezunlarına eczacılık yeminlerini, Fakülte Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Kübra Gizem Yıldıztekin yaptırdı. Dönem mezunlarına başarı belgelerinin takdiminin ardından, program öğrencilerin keplerini atmasıyla sona erdi.