Eczanede borç dayağı. Böyle yumruk attı

Esenyurt'taki olay Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde bulunan bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre, ilaç almak için eczaneye gelen adam içeride kendisine borcu olan arkadaşını gördü. Borçlusunu görür görmez üstüne yürüyen şahıs, beklemeden adamın yüzüne yumruk attı. Yumruk sonrası adam neye uğradığını şaşırırken olaya iş yeri personeli müdahale ederek sinirli alacaklıyı eczaneden dışarı çıkardı. Şahsın dışarı çıkmasıyla olay büyümeden sona ererken yaşanan o anlar ise eczanenin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.