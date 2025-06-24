Eczanede skandal ilaçların tümü geri çağrıldı!

Kan sulandırıcı olarak yaygın şekilde kullanılan Clopidogrel Aurobindo 75 mg adlı ilacın kutusunun içerisinde farklı bir ilaca ait olduğu anlaşılan ve yanlış dilde hazırlanmış prospektüs bulunduğu gerekçesiyle acil olarak geri çağrıldı.

Sonhaber.Eu'da yer alan habere göre, Eczane çalışanları, 100 tabletlik ambalajlarda satılan Clopidogrel Aurobindo’nun kutularında, aslında tansiyon ilacı olan Perindopril Aurobindo’ya ait ve Felemenkçe yazılmış prospektüslerin yer aldığını fark edince harekete geçilerek, yetkililere bilgi verildi ve geri çağırma süreci başladı.

İlacın üreticisi olan Puren Pharma, yapılan hatayı doğrulayarak, söz konusu karışıklığın yalnızca “AAAA24092A” parti numaralı ve “PZN 10012754” ürün kodlu kutuları kapsadığını bildirdi. Geri çağırma işlemi, Almanya Eczacılar Birliği İlaç Komisyonu koordinasyonunda yürütülüyor.