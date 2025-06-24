Eczanede skandal ilaçların tümü geri çağrıldı!

Düzenleme: Kaynak: Sonhaber.Eu
Eczanede skandal ilaçların tümü geri çağrıldı!

Almanya’da yaşanan bir olay gündeme bomba gibi düştü. Bir de meydana gelen olayda eczacı kan sulandırıcı ilaçlardaki yanlışlığı farkına vardı ilaçların tümü acil olarak geri çağrıldı. Eczacının bu dikkati sağlık açısından ciddi sonuçlar doğurbilecek bir tehlikenin de önüne geçti.

Kan sulandırıcı olarak yaygın şekilde kullanılan Clopidogrel Aurobindo 75 mg adlı ilacın kutusunun içerisinde farklı bir ilaca ait olduğu anlaşılan ve yanlış dilde hazırlanmış prospektüs bulunduğu gerekçesiyle acil olarak geri çağrıldı.

Sonhaber.Eu'da yer alan habere göre, Eczane çalışanları, 100 tabletlik ambalajlarda satılan Clopidogrel Aurobindo’nun kutularında, aslında tansiyon ilacı olan Perindopril Aurobindo’ya ait ve Felemenkçe yazılmış prospektüslerin yer aldığını fark edince harekete geçilerek, yetkililere bilgi verildi ve geri çağırma süreci başladı.

İlacın üreticisi olan Puren Pharma, yapılan hatayı doğrulayarak, söz konusu karışıklığın yalnızca “AAAA24092A” parti numaralı ve “PZN 10012754” ürün kodlu kutuları kapsadığını bildirdi. Geri çağırma işlemi, Almanya Eczacılar Birliği İlaç Komisyonu koordinasyonunda yürütülüyor.

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