Eczaneden ilaç alan kadın tanımadığı kişinin saldırısına uğradı

Eczane çalışanları ve saldırıya uğrayan kadın neye uğradığını şaşırırken, o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.



Olay, öğlen saatlerinde, Yeni Mahalle'de bulunan bir eczanede meydana geldi. İlaç almak için eczaneye gelen kadın, o sırada arkasından içeri giren ve hiç tanımadığı iddia edilen kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadığı olayın şokuna girerken, saldırgan koşarak eczaneden ayrıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

O anlar ise eczanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının eczaneye geldiği, eczane çalışanlarının bir başka müşteri ile ilgilenmesinden dolayı beklediği, sıranın kendisine geldiği an içeriye giren bir kişinin sırtına yumruk attığı, koşarak kaçmaya çalıştığı sırada yere düştüğü ve kalkarak, eczaneden uzaklaştığı görülüyor.