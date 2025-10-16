Kılıçcıgil, “İlaçta bir euro kuru güncellenmesi beklentisi oluştu. Bununla birlikte doğal olarak ilaç firmaları depolara ilaç sevkiyatlarını durdurdu. Depolardan eczanelere ilacı azaltarak vermeye başladılar” dedi.

Kılıçcıgil, en son 2024 yılında ilaç kuru güncellemesi yapıldığını ifade ederek depoların eczanelere ilaç sevkiyatını azalttığını kaydetti. İlaç firmalarının da depolara ilaç sevkiyatını durdurduğunu aktaran Kılıçcıgil, eczanelerin ilaç temininde sıkıntı yaşadığını söyledi.

“ECZANELERDE GRİP AŞILARI LİSTELERİ VAR”

Kılıçcıgil, şunları kaydetti:

“Çok ciddi olarak ilaç yokluğu ile karşı karşıyayız. 300 kalem olarak ifade ediliyor genel olarak bu rakam her gün olarak değişiyor. Depolarla sürekli istişare halindeyiz. Şu anda birçok ilaç kaleminde ilaç yokluğu ile karşı karşıyayız. Ecza depolarından eczanelere ilaç sevkiyatı ‘durma noktasına geldi’ diyebiliriz. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şu andaki mevcut stoklarımız, eczane stoklarıyla bu işin döndüğünü söyleyebilirim ama tabi ki rutinde bulunmayan ilaçlar var. Özellikle kanser ilaçları… Bu tip ilaçlarda temin konusunda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz.

Örnek vermek gerekirse hemen hemen her diyabet hastasının kullanmış olduğu diyabet ilaçlarında, insülinlere birçok ilaçta şu anda ciddi bir sıkıntı var. Özellikle solunum yolları enfeksiyonun yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Eylül, Ekim aylarında grip aşılarını oluyoruz. Şu anda grip aşıları şu anda eczanemizde yok. Hastalara vereceğiz diye listeler oluşturuyoruz. Eczanelerde grip aşıları listeleri var. Bunu da halk sağlığı açısından ciddi bir tehlike olarak gözüküyor. Ne zaman geleceğine dair söylemler var ama somut olarak bize bildirilen bir durum yok.

“İLAÇ FİRMALARI DEPOLARA İLAÇ SEVKİYATLARINI DURDURDU”

Tüm vatandaşlarımız da herhalde anlamıştır. Sonbahar ve kış aylarının ilk dönemlerinde ilaçlarla ilgili sıkıntı oluyor. Bunun temel sebebi de ilaçta beklenen euro kuru güncellemesi. Şu anda ilaçta euro kuru 21 lira 67 kuruş olarak değerlendiriliyor. En son 2024’te bununla ilgili olarak güncelleme yapılmıştı. Yüzde 23,5 artış olmuştu. O günden bugüne değerlendirdiğimizde enflasyonu da değerlendirirsek. İlaçta bir euro kuru güncellenmesi beklentisi oluştu. Bununla birlikte doğal olarak ilaç firmaları depolara ilaç sevkiyatlarını durdurdu. Depolardan eczanelere ilacı azaltarak vermeye başladılar.”