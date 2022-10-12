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Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar oranı yükseltildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla, eczacıların ilaçlardan aldığı kâr oranları yükseltildi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 08:40
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Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar oranı yükseltildi

Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar oranı yükseltildi
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2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Beşeri Tıbbi Ürenlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar”ın 6. maddesi değiştirildi.Buna göre 100 TL’ye kadar olan ilaçlarda eczacı kârı yüzde 25’ten 28’e çıkartıldı.

100 ile 200 TL arasındaki ilaçlardaki eczacı kârı yüzde 16’dan yüzde 28’e yükseldi. 200-400 TL arasındaki ilaçlarda eczacı kâr payı yüzde 12’den 18’e, 400 TL üzeri ilaçlarda yüzde 12’den 13’e çıktı.

Ecza depolarının kâr oranları ise değişmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar şöyle:

Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

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