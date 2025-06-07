Ed Sheeran, Fransa'yı salladı

Marsilya’da sahne almadan önce lokal yaşamın içine karışan Sheeran, Fransız rap müziğinin sevilen ismi Soprano ile Marsilya’nın geleneksel oyunu bocce oynadı. Üzerinde Olympique de Marseille (OM) futbol takımının formasını taşıyan Sheeran, Marsilya kültürüne verdiği değeri gözler önüne serdi.

Bu samimi anlar sosyal medyada hızla yayıldı, OM taraftarları arasında büyük ilgi gördü. İki sanatçı, ertesi gün sahnede de bir araya gelerek “En Feu” şarkısını birlikte seslendirdi. Bu düet, konserde unutulmaz anlardan biri oldu. Sheeran’ın OM forması giymesi, kulübün Marsilya’daki kültürel etkisini ve müzikle futbolun şehirdeki güçlü bağını temsil etti.

Sheeran, 7 Haziran’da da Vélodrome’da ikinci konserini verdi. Bu etkinlikler, Marsilya müzik ve spor sahnesi için özel anlar olarak kayıtlara geçti. Soprano, müzikle birlikte şehrin kültürünü de tanıtma misyonunu üstlendi.

Marsilya medyasında ve sosyal platformlarda geniş yankı bulan bu görüntüler, şehrin spor ve kültürüne müzik aracılığıyla duyulan ilginin ne denli güçlü olduğunu gösterdi. Ed Sheeran’ın Marsilya’ya ve OM’ye olan bağlılığı, hayranlarından takdir topladı.