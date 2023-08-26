Eda Erdem: Çeyrek finale kalan taraf olmak istiyoruz

Editör: Fatma Demirkaya

Eda Erdem'in açıklamaları şu şekilde;

"Düsseldorf'ta çok güzel bir ortam vardı. Almanya'da yaşayan ve çevre illerden gelen vatandaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Oyun olarak da güzel bir oyun vardı. Her geçen gün üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. Takım olarak gücümüzün farkındayız."

"Salondaki ilk antrenmanımızı yaptık. Takım olarak herkesin keyfi yerinde, maç saatini bekliyoruz. Rakibimiz Belçika da Almanya gibi pasör çaprazsız bir sistemle oynuyor. Almanya karşılaşmasındaki oyuna benzer bir maç bizleri bekliyor. Britt Herbots gibi çok güçlü bir oyuncuya sahipler. İlk hedefimiz onu durdurmak olacak, bunun için de iyi servis atmamız gerekiyor. Takım olarak hazırız. Buraya bir hedef için geldik. Güzel bir başlangıç yapıp çeyrek finale kalan taraf olmak istiyoruz."