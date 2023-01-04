Sosyal medyadaki pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Yılbaşı için bir fotoğraf yükleyen Eda Taşpınar’ın verdiği poz tartışma yaratırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Peki, Eda Taşpınar neden gündem oldu? Camide poz veren Eda Taşpınar kimdir?

Sosyetik güzel Eda Taşpınar geçtiğimiz gün yılbaşı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Instagram hesabına yüklediği fotoğrafta camide oturur vaziyette verdiği poz tartışma yaratırken çok eleştiri aldı.

Eda Taşpınar Instagram hesabına yüklediği fotoğrafın altına, ‘’Mutlu yıllar sevgililerim’’ notunu düştü.

Tartışmaların ardından fotoğrafı silen Eda Taşpınar’a tepkiler dinmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek başsavcılık, Eda Taşpınar hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen soruşturma başlattı.

EDA TAŞPINAR KİMDİR?

Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Eda Taşpınar 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami’ye yerleşmişlerdir. Boca Raton’da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye gelmiş ve Robert Koleji’nde eğitimine devam etmiştir. Ancak son senesinde ayrılmıştır.



Eda Taşpınar, London College of Fashion’da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra’da Central School of St.Martins’de de moda eğitimi almıştır. Okul bitince bir sene daha Londra da kalıp sonrasında İstanbul’a geri dönmüştür.

Eda Taşpınar’ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü’nün başkanıdır. Eda Taşpınar’ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontundur.

Türkiye’nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk’ün heykeltıraşı Kenan Yontun, Eda Taşpınar’ın dedesidir.