Eda Taşpınar'ın kıyafetini görenler anlam veremedi! "Çok saçma çok gereksiz"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eda Taşpınar'ın kıyafetini görenler anlam veremedi! "Çok saçma çok gereksiz"

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Eda Taşpınar verdiği pozlarla gündem olmayı başarıyor. Taşpınar bu kez kıyafetinin önüyle dillere düştü. Görenler gördüklerine anlam veremedi.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar ne giyse olay oluyor. Her sene Yunanistan’ın eğlence adası olarak bilinen Mikonos’da tatil yapan Taşpınar pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Eda Taşpınar bu sefer beyaz kıyafetiyle ilginç bir poz verdi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Taşpınar'ın pozu kısa süre içerisinde gündem oldu.

Eda Taşpınar'ın kıyafetinin önünde bir ıstakoz vardı ama anlamak epey zordu. Hal böyle olunca sosyal medyada da hızlıca dalga konusu oldu.

Taşpınar'ı görenler "Hahaha ilginç bir seçim", "Ne saçma ne gereksiz" gibi yorumlarda bulundular.

9.webp

77.webp

Son Haberler
Son 1 haftada 2 milyon 829 bin 271 araç denetlendi. Yerlikaya duyurdu
Son 1 haftada 2 milyon 829 bin 271 araç denetlendi
Adana’da torbacı operasyonu
Adana’da torbacı operasyonu
Erzurum’da çölyak farkındalığı etkinliği!
Erzurum’da çölyak farkındalığı etkinliği!
Eda Taşpınar'ın kıyafetini görenler anlam veremedi! "Çok saçma çok gereksiz"
Eda Taşpınar'ın kıyafetini görenler anlam veremedi! "Çok saçma çok gereksiz"
Kahvehaneye giren yılan korkuttu
Kahvehaneye giren yılan korkuttu