Eda Taşpınar'ın kıyafetini görenler anlam veremedi! "Çok saçma çok gereksiz"

Sosyetik güzel Eda Taşpınar ne giyse olay oluyor. Her sene Yunanistan’ın eğlence adası olarak bilinen Mikonos’da tatil yapan Taşpınar pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Eda Taşpınar bu sefer beyaz kıyafetiyle ilginç bir poz verdi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Taşpınar'ın pozu kısa süre içerisinde gündem oldu.

Eda Taşpınar'ın kıyafetinin önünde bir ıstakoz vardı ama anlamak epey zordu. Hal böyle olunca sosyal medyada da hızlıca dalga konusu oldu.

Taşpınar'ı görenler "Hahaha ilginç bir seçim", "Ne saçma ne gereksiz" gibi yorumlarda bulundular.