Edamame ne işe yarar

Edamame; protein, demir ve kalsiyum yönünden oldukça zengin. Peki, nelere iyi gelir? İşte yanıtı…

Edamame ne işe yarar

Asya mutfağının göz bebeği olan edamame; protein, demir ve kalsiyum yönünden oldukça zengindir. Sağlıklı lif, K vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olan edamame, düşük miktarda kolesterol içerir. Bu nedenle yüksek kolesterolü olanlar için de faydalı bir yiyecektir. Düzenli tüketim ile birlikte kalp hastalığı riskini büyük ölçüde düşürdüğü de gözlemlenmiştir. Olgunlaşmadan ve sertleşmeden önce hasat edildiği bilinen edamame, çerez olarak kabul edilmektedir.

EDAMAME NEDİR?

Edamame; soya fasulyesinin olgunlaşmamış hali yani yeşil soya fasulyesi olarak adlandırılmaktadır.

Sert ve kuru değildir. Aksine yumuşak ve yenilebilirdir. Salata, pirinçle yapılan yemekler ve Japon yemeklerinde kullanmak için idealdir. Sıcak ya da soğuk olarak tüketilebilir. Genellikle tuz ve limon eşliğinde yenilmesi tavsiye edilir.

EDAMAME BESİN DEĞERİ

Kalori 188
Protein 18.4g
Yağ 8.06g
Karbonhidrat 13.8g
Lif 8.06g
Demir 3.52 mg
Bakır 0,535 mg
Manganez 1.58 mg
Tiamin 0.31 mg
Riboflavin 0.24 mg
Folat 482 mikrogram

EDAMAMENİN YARARLARI

Uzmanlar tarafından edamame; ıspanak, fasulye, kabak , domates ve pancar gibi bitki kaynaklarından daha fazla demir ve protein tüketmenin doğurganlığı artırabileceği belirtilmiştir.

Kemik mineral yoğunluğunu artırarak, iskelet yapısının daha sağlam olmasına katkı sağlar.

Kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Bu durum kalp rahatsızlıklarının önüne geçer.

Depresyon riskini azaltır ve zamanla ortadan kaldırır. Özellikle depresyona meyilli gençlerin daha fazla tüketmesi tavsiye edilir.

Başta K vitamini ve folat olmak üzere birçok vitamin ve mineral bakımından zengindir.

Öne Çıkanlar
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan muhalefeti de mi yönetiyor?
Erdoğan muhalefeti de mi yönetiyor?
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
Son Haberler
Aydın’da zincirleme kaza Güncel
Aydın’da zincirleme kaza
Bahçeli'nin maaş zammı talebini iktidardan kim engelledi? Ekonomi
Bahçeli'nin maaş zammı talebini iktidardan kim engelledi?
Threads'in az bilinen özellikleri ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Threads'in az bilinen özellikleri ortaya çıktı
İzmir’de orman yangını Güncel
İzmir’de orman yangını
Yozgat'ta firari dolandırıcılık hükümlüsü suçüstü yakalandı Güncel
Yozgat'ta firari dolandırıcılık hükümlüsü suçüstü yakalandı
Arabistan'dan Mertens'e dev teklif Spor
Arabistan'dan Mertens'e dev teklif
Arda Güler'i Madrid sokaklarında yakaladılar Spor
Arda Güler'i Madrid sokaklarında yakaladılar