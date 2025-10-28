Bir zamanlar kitap sayfalarında yaşayan karakterler bugün ekranlarda dolaşıyor.

Gatsby’nin trajik yalnızlığı, Bihter’in isyanı, Frankenştein’ın dışlanmışlığı, Dracula’nın gölgeli cazibesi artık edebiyat derslerinden çok Instagram etiketlerinde, TikTok videolarında karşımıza çıkıyor.

Sosyal medya bu kahramanların hikâyelerini çağın diline çeviriyor.

Gatsby’nin 1920’ler şıklığı gatsby paylaşımlarıyla partilere ilham veriyor.

Bihter aşkı memnu gönderilerinde bir yasak aşk figürü olmaktan çıkıp toplum baskısına direnen kadınların sembolü haline geliyor.

Frankenstein’ın yaratığı korku ikonluğundan uzaklaşıp yalnızlığın ve dışlanmışlığın temsiline dönüşüyor.

Dracula ise gotik karanlığın içinden çıkarılıp modern romantizmin baştan çıkarıcı yüzü olarak şekilleniyor.

Söz konusu dönüşüm popüler kültürel etkileşimlerin bir sonucu olmaktan ziyade, algı yönetimi pratiklerinin sahada gözlemlenebilen canlı bir örneğini teşkil ediyor.

Halkla ilişkilerde görülen yeniden markalaşma mantığı sanki edebiyat kahramanlarının kaderine uygulanıyor.

Bir dönem korku saçan Dracula artık karizmatik bir anti-kahraman, ahlaksız damgası yiyen Bihter özgürlüğün sembolü. Karakterler çağın değerlerine göre güncelleniyor, her seferinde yeni bir kimlik kazanıyor.

Yeni yorumlar karakterlerin derinliğini mi törpülüyor, yoksa onları yeni kuşaklara mı kazandırıyor?

Gatsby’nin trajedisi kısa bir videoya indirgenince, Bihter’in dramı capslere dönünce, hikâyelerin ruhu yüzeyselleşme tehlikesiyle karşılaşıyor. Öte yandan bu içerikler sayesinde Fitzgerald veya Halit Ziya ilk kez genç bir okuyucunun ellerine ulaşabiliyor.

Dijital kültür edebiyat kahramanlarını yaşayan sembollere dönüştürüyor. Onlar büyülü sayfalardan çıkıp; ekranlarda, gündelik sohbetlerde, sanal etkileşimlerde de varlık gösteriyorlar.

Sosyal medya sayesinde hem modern değerlerle yeniden yorumlanıyorlar hem de toplumsal hafızada güncel bir yer buluyorlar.

Dolayısıyla Gatsby, Bihter, Frankenstein ve Dracula birer karakter olmanın ötesine geçiyor. Toplumsal meseleleri, kimlik arayışlarını ve çağın ruhunu yansıtan kültürel ikonlara dönüşüyorlar.

Sosyal medyada bu figürleri geçmişten bugüne taşıyor; kimi zaman bir gülümsemenin, kimi zaman bir eleştirinin, kimi zaman da derin bir özdeşleşmenin konusu yapıyor.

