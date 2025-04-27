Edebiyatın usta isimleri kitapseverlerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAP – 5. İzmir Kitap Fuarı, edebiyatın usta kalemlerini İzmirli kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Kitap fuarının 9. gününde, yazar Ahmet Ümit okurlarına İzmir romanı müjdesi verdi. Şair Ahmet Telli ise duygu dolu dizelerini okurlarına seslendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık işbirliğiyle 27 Nisan'a kadar Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP-5. İzmir Kitap Fuarı, Türk edebiyatının değerli isimlerini İzmirlilerle buluşturmaya devam ediyor. Fuarın 9. günü etkinlikleri kapsamında çok sayıda yazar, şair, sanatçı, gazeteci ve akademisyen Kültürpark’ta kurulan Açık Hava Tiyatrosu, Uzun Hava Etkinlik Alanı, Ahşap Sahne, Menekşe Altı Etkinlik Alanı’nda kitapseverlerle buluştu.

ÜMİT: “HOMEROS’LA BAĞLANTILI BİR İZMİR KİTABI YAZACAĞIM”

Fuar kapsamında polisiye yazarı Ahmet Ümit, Yapı Kredi Kültür Yayınları tarafından düzenlenen “Yırtıcı Kuşlar Zamanı” adlı söyleşide okurlarla buluştu. Ümit, Anadolu topraklarının tarihinden bugününe geniş bir perspektiften bakarak yeni romanını, başrolünde “Yıldız Karasu” karakterinin olduğu Roma İmparatorluğu üzerine yazdığını söyledi. Ahmet Ümit, ilerleyen süreçte de Homeros’la bağlantılı bir İzmir kitabı yazacağını bildirdi.

Eserlerinin 37 farklı dilde yayımlandığını anlatan Ahmet Ümit, “Anlattığım hikâyeler çok güçlü, bu toprakların hikayesi. Yeryüzünde bu kadar güzel bir ülke, bu kadar derin bir tarihe sahip başka bir ülke yok. Hititler ayrı, Roma ayrı, Osmanlı ayrı bir şey. Bu kadar muhteşem bir toprağın çocuklarıyız. Bu bizi doğduğumuz anda evrensel insanlar haline getiriyor” dedi.

Dünyanın her yerinde ülkesini anlattığını da belirten Ahmet Ümit, “Ama hastaysak hastalığımızı kabul etmemiz lazım. Ekonomik kriz içinde kıvranıyoruz. Hızla yoksullaşıyoruz. Yine de Türkiye kalkınacak, bundan eminim. Umutsuz olmayın. Her şey çok güzel olacak. Zor olacak, sıkıntılı olacak ama her şey çok güzel olacak. Yeniden ulus olacağız. Kardeşlik sofrası kuracağız. Kime kimsenin inancına, yaşam tarzına karışmayacak, ülkemiz özgür olacak. Kültürüyle sanatıyla ayakta duracak” ifadelerini kullandı.

TELLİ: "SEZGİ, SANATLARIN DA ANAHTARIDIR"

İZKİTAP söyleşileri kapsamında ünlü şair ve yazar Ahmet Telli de okurlarıyla buluştu. Everest Yayınları tarafından düzenlenen etkinlikte Telli sevilen şiirlerini kitapseverler için seslendirdi. Ahmet Telli, “Buluşmalar duygu örgütlenmesidir. Tek başına çok duygulanırız bazen ama o bize keder olarak döner ya da uzaklaşır. Kalıcı olan duygu buluşmalarıdır. Sanat çok önemli bir yol. Bilim de sezgilerle başlar. Sezgi, sanatların da anahtarıdır. O anahtara göre kalbinizin ritmini inceleyerek ortaya müthiş bir senfoni çıkarabilirsiniz. Ben de bu senfoniyi şiir cinsinden yaratmaya çalıştım” diye konuştu.

DR. ERKAN SERÇE İZMİR’İN TARİHİ KERVAN KÖPRÜSÜ’NÜ ANLATTI

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve araştırmacı yazar Dr. Erkan Serçe de Uzun Etkinlik Alanı’nda okurlarla bir araya geldi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Dr. Serçe, İzmir’in tarihi Kervan Köprüsü’nü anlattı. Serçe, şunları söyledi:

“Ben daha çok İzmir’deki eğlence dünyasıyla ilgilendim. Eğlence bir ülkenin sahip olduğu kültürel ve ekonomik seviyesinin aynasıdır. 19’uncu yüzyılın ortasına kadar sinema ve tiyatronun dışında en önemli eğlencenin mesire kültürü olduğunu görüyoruz. İzmir’deki eğlence çeşitliliğinin en fazla ortaya çıktığı yer Kervan Köprüsü. Köprünün bulunduğu alan sadece mesire alanı değil, aynı zamanda bir meyhane. İkinci yönü İzmir’i ticari olarak dışa bağlayan bir kapı olması. Kervan Köprüsü’nden gelinerek Kemer Caddesi olarak devam eden, Basmane’den kente kavuşan bir anayol var. Ticaretin başladığı en önemli yerlerden bir tanesi.”

Fuarda Ahmet Ümit, Ahmet Telli ve Erkan Serçe’nin yanı sıra Şükrü Erbaş, Sinan Meydan, Beyhan Budak, Şehval Görmez, Şela Habif, Kazım Güleçyüz, Erdal Taşkın, Handan Deniz, Banu Tozluyurt, Gülşah Elikbank, Yasemin Polat, Faik Bulut, Ahmet Acar, Emre Konuk, Hayal Demirci, Özer Akdemir, Sezgin Toska, Türker Armaner, Malcom Ferdinand, Behçet Yalın Özkara, Elif Burcu Özkan, Aslı Aktümen, Mesut Demirbilek, Algan Sezgintüredi ve İslam Yaşar da kitapseverlerle buluştu.