Eden Hazard ABD radarında

Editör: Ufuk Cingöz

Sakatlıklardan başı bir türlü kurtulamayan Eden Hazard'a talip çıktı. Real Madrid'de istenmeyen adam ilan edilen ve takımdan gönderilmek istenen Eden Hazard ise sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istiyor.

AMERİKA'DAN TALİP

Marca'nın haberine göre MLS ekiplerinden CF Montreal Belçikalı yıldızı sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Eden Hazard ise takımda kendisine yeterli süre bulamasa da halinden memnun olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

YİNE BEKLENENİ VEREMEDİ

Eden Hazard bu sezon Eflatun beyazlı ekip ile sadece 10 maça çıkmış bu maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetmişti.