Eden Hazard futbolu neden bıraktığını açıkladı

Kısa bir süre önce futbolu bıraktığını açıklayan Eden Hazard Ballon d'Or galasında emeklilik hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Belçikalı yıldızın sözleri şu şekilde:

"FUTBOL OYNAMAYI ÖZLEMİYORUM"

"İstediğimi yapıp ailemle zaman geçirebiliyorum. Hala futbol izliyor muyum? Doğal olarak çocuklarım futbol oynuyor ve ben de onlarla izliyorum. Şimdilik futbol oynamayı özlemiyorum."

"VÜCUDUM DAYANAMADI"

"Henüz 32 yaşındayım ama gerçekten erken başladım. 14 yaşımda evden ayrıldım ve istediğim her şeyi yaptım. Doğru zamandı artık vücudum dayanamadı. Sonunda bazı sakatlıklar yaşadım ve bu yüzden dolayı bu kararı aldım. Ayrıca bu kararı verdiğim için de mutluyum."