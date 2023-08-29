Eden Hazard Süper Lig'e geliyor

Real Madrid'den ayrıldığından beri kendisine bir türlü kulüp bulamayan Eden Hazard, Süper Lig deviyle görüşme halinde.

Eden Hazard Süper Lig'e geliyor

Chelsea’deki olağanüstü performansından sonra büyük umutlarla transfer olduğu Real Madrid’de bir türlü istenileni veremeyen Eden Hazard’ın sözleşmesi geçtiğimiz sezonun sonunda feshedilmişti. Transfer döneminin sonlarına gelinmesi rağmen henüz bir takımdan teklif alamayan Belçikalı yıldızın yolu Türkiye’ye düşebilir.

YENİ BİR MEYDAN OKUMA
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Eden Hazard'ın menajeri kısa süre önce Türkiye'den büyük bir kulüple masaya oturdu. Belçikalı yıldızın, Türkiye'yi yeni bir meydan okuma olarak gördüğü ve o nedenle menajerine talimat verdiği iddia edildi.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla yalnızca 10 maça çıkan Belçikalı yıldız bu maçlarda 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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