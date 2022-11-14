14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Eden Hazard'dan Ancelotti sözleri

Real Madrid'in Belçikalı oyuncusu Eden Hazard, açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 21:30
Takip Et

Eden Hazard'dan çarpıcı açıklamalar. Ancelotti sözleri

Eden Hazard'dan Ancelotti sözleri
+
Aa
-

İngiltere Premier League'de gösterdiği performans ile akıllarda yer eden ve sonrasında Real Madrid'e transfer olan, İspanyol ekibinde ise istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Eden Hazard, Marca gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

Ritim yakalamakta zorlandığını kabul eden Eden Hazard, "Uyum sağlamak zorundayım ancak formamdan uzak kaldığım zor aylar geçirdim. Her şeyden önce, hala bazı şeyleri yapabildiğimi insanlara göstermem gerekiyor. Ben kendimden şüphe duymuyorum ancak anlıyorum ki insanlar benden şüphe duyuyor." ifadelerini kullandı. 

Teknik direktörü Ancelotti ile oynama sorunu hakkında da konuşan Hazard, "Ancelotti ile sezon başında görüştük ve bana bu sezon daha fazla fırsat vereceği yönünde bir vaatte bulundu. Gelinen noktada bunun böyle olmadığını anlıyorum. Belki de Dünya Kupası sonrasında fikri değişir. Ben oynamak istiyorum ancak son kararı hoca veriyor. Bunu herkes biliyor." şeklinde konuştu. 

2022 Dünya Kupası'nın Belçika Milli Takımı ile son büyük turnuvası olup olmayacağı yönündeki soruyu da cevaplayan Hazard, "Bu mümkün görünüyor. Bırakabileceğim bir yaşa geldim. Ancak öncesinde Katar'da elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor." diyerek sözlerini sonlandırdı. 

115 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Real Madrid ile toplamda 72 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu, toplamda 3,573 dakika sahada kalırken, 7 gol ve 11 asist üretti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
1
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
2
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Ana gibi yar olmaz. İşte yaptıkları
3
﻿Ana gibi yar olmaz. İşte yaptıkları
﻿Ana gibi yar olmaz. İşte yaptıkları
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
4
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
﻿Bebek katili teröristler İstiklal Caddesindeki patlamada minicik kız çocuğu ile babasına kıydılar. Halk düşmanları
5
﻿Bebek katili teröristler İstiklal Caddesindeki patlamada minicik kız çocuğu ile babasına kıydılar. Halk düşmanları
﻿Bebek katili teröristler İstiklal Caddesindeki patlamada minicik kız çocuğu ile babasına kıydılar. Halk düşmanları
﻿Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?
6
﻿Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?
﻿Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?
﻿New York Times'ın terör saldırısı haberleri tepki çekti. Türkiye’de gerçekleşen saldırıyı kınamak yerine turizmi hedef aldı
7
﻿New York Times'ın terör saldırısı haberleri tepki çekti. Türkiye’de gerçekleşen saldırıyı kınamak yerine turizmi hedef aldı
﻿New York Times'ın terör saldırısı haberleri tepki çekti. Türkiye’de gerçekleşen saldırıyı kınamak yerine turizmi hedef aldı
﻿Eden Hazard'dan Ancelotti sözleri
﻿Eden Hazard'dan Ancelotti sözleri
﻿Eden Hazard'dan Ancelotti sözleri
﻿İstiklal Caddesi saat 22.00 itibariyle yaya trafiğine kapatılacak
﻿İstiklal Caddesi saat 22.00 itibariyle yaya trafiğine kapatılacak
﻿İstiklal Caddesi saat 22.00 itibariyle yaya trafiğine kapatılacak
﻿Polonya, Gazprom’un Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattındaki hisselerine el koydu
﻿Polonya, Gazprom’un Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattındaki hisselerine el koydu
﻿Polonya, Gazprom’un Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattındaki hisselerine el koydu
﻿Eski ABD Başkan Yardımcısı, Kongre baskını için Trump'ı pervasızlıkla suçladı
﻿Eski ABD Başkan Yardımcısı, Kongre baskını için Trump'ı pervasızlıkla suçladı
﻿Eski ABD Başkan Yardımcısı, Kongre baskını için Trump'ı pervasızlıkla suçladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.