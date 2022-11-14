﻿Eden Hazard'dan Ancelotti sözleri

İngiltere Premier League'de gösterdiği performans ile akıllarda yer eden ve sonrasında Real Madrid'e transfer olan, İspanyol ekibinde ise istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Eden Hazard, Marca gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

Ritim yakalamakta zorlandığını kabul eden Eden Hazard, "Uyum sağlamak zorundayım ancak formamdan uzak kaldığım zor aylar geçirdim. Her şeyden önce, hala bazı şeyleri yapabildiğimi insanlara göstermem gerekiyor. Ben kendimden şüphe duymuyorum ancak anlıyorum ki insanlar benden şüphe duyuyor." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörü Ancelotti ile oynama sorunu hakkında da konuşan Hazard, "Ancelotti ile sezon başında görüştük ve bana bu sezon daha fazla fırsat vereceği yönünde bir vaatte bulundu. Gelinen noktada bunun böyle olmadığını anlıyorum. Belki de Dünya Kupası sonrasında fikri değişir. Ben oynamak istiyorum ancak son kararı hoca veriyor. Bunu herkes biliyor." şeklinde konuştu.

2022 Dünya Kupası'nın Belçika Milli Takımı ile son büyük turnuvası olup olmayacağı yönündeki soruyu da cevaplayan Hazard, "Bu mümkün görünüyor. Bırakabileceğim bir yaşa geldim. Ancak öncesinde Katar'da elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor." diyerek sözlerini sonlandırdı.

115 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Real Madrid ile toplamda 72 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu, toplamda 3,573 dakika sahada kalırken, 7 gol ve 11 asist üretti.