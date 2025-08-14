Ederson adım adım Galatasaray'a!

Kaynak: Haber Merkezi
Ederson adım adım Galatasaray'a!

Manchester City'de forma giyen Ederson ile bir süredir görüşme halinde olan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı eldiven ile anlaşmaya varırken, kulübü ile de pazarlıklarını kısa süre içerisinde bitirmeyi planlıyor.

Galatasaray, Manchester City ile Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson’u bitiriyor. Fernando Muslera’nın yerine uzun süredir arayışta olan sarı-kırmızılılar, City’nin PSG’nin istenmeyen adam ilan ettiği Gianluigi Donnarumma ile anlaşmasını fırsata çeviriyor.

Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyorTransferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyor

g-001.jpeg

THY 1. Lig takımını yaktı! Küme düşme tehdidiTHY 1. Lig takımını yaktı! Küme düşme tehdidi

GALATASARAY EDERSON İLE ANLAŞTI

Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Ederson’u 7 milyon euro artı bonuslar karşılığında sarı-kırmızılı formayı giymeye ikna etti. Abdullah Kavukcu'nun Manchester City’yi 15 milyon euroluk bonservis bedeli inadından vazgeçirmeye çalışmaya çalıştığı kaydedildi.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözlerAziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözler

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara telefon! Kimse bunu beklemiyordu: Herkes şok olduKerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara telefon! Kimse bunu beklemiyordu: Herkes şok oldu

Galatasaray'a piyango vurdu! O yıldız için gelen teklif ışık hızıyla kabul edildiGalatasaray'a piyango vurdu! O yıldız için gelen teklif ışık hızıyla kabul edildi

Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...

Son Haberler
Fark etmeden kilo alıyor olabilirsiniz! İki tehlikenin karanlık oyunu ortaya çıktı
Fark etmeden kilo alıyor olabilirsiniz! İki tehlikenin karanlık oyunu ortaya çıktı
DEM’den Hakan Fidan’a sert ayar! Açılım tiyatrosunda çatlak…
DEM’den Hakan Fidan’a sert ayar! Açılım tiyatrosunda çatlak…
Türkiye'nin gıda devi için konkordato ilan edildi! Piyasaya 3 milyar TL borç iddiası
Türkiye'nin gıda devi için konkordato ilan edildi! Piyasaya 3 milyar TL borç iddiası
Rize’de korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Rize’de korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Anne olmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu denizde kaza geçirdi: “Felç kaldığımı sandım"
Anne olmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu denizde kaza geçirdi: “Felç kaldığımı sandım"