Ederson adım adım Galatasaray'a!

Galatasaray, Manchester City ile Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson’u bitiriyor. Fernando Muslera’nın yerine uzun süredir arayışta olan sarı-kırmızılılar, City’nin PSG’nin istenmeyen adam ilan ettiği Gianluigi Donnarumma ile anlaşmasını fırsata çeviriyor.

GALATASARAY EDERSON İLE ANLAŞTI

Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Ederson’u 7 milyon euro artı bonuslar karşılığında sarı-kırmızılı formayı giymeye ikna etti. Abdullah Kavukcu'nun Manchester City’yi 15 milyon euroluk bonservis bedeli inadından vazgeçirmeye çalışmaya çalıştığı kaydedildi.

