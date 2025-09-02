Ederson, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında kaleye Manchester City'den Ederson takviyesi yaptı. Gün içinde planlanan uçuş sonrası İngiltere'den özel uçakla İstanbul'a gelen Ederson'a Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek eşlik etti.

32 yaşındaki kaleci saat 01.30 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaptı. Brezilyalı yıldız, pasaport işlemlerinin ardından kendisini karşılamaya gelen sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Ederson, daha sonra Fenerbahçeli idarecilerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Tecrübeli kaleci, 2017 yılından itibaren formasını giydiği Manchester City'de geçtiğimiz sezon 40 maçta görev aldı.

Ederson’un, gün içinde sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması öngörülüyor.