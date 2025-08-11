Ederson için büyük iddia! Cuma gecesi tribünde

Umut Eken'in haberine göre GALATASARAY & EDERSON.. Kesin anlaşma sağlandı. Taraflar her konuda anlaştı. Abdullah Kavukçu ve bir yönetici çarşamba ya da perşembe günü özel uçakla İngiltere’ye gidip, Brezilyalı kaleciyi getirecek. Ederson cuma günü Karagümrük ile oynanacak maçta tribünde olacak.

"CITY 12-13 MİLYON EURO İSTİYOR"

Galatasaray eski yöneticisi Levent Nazifoğlu Ederson transferi için "Ederson konusunda stratejik bir hesap var. Galatasaray bu transferi gerçekleştirebilir. İngilizlerin çok zamanı kalmadı. Ay sonunda İngiltere'de transfer kapanıyor; ama biz de devam ediyor. Bizim süreyle ilgili bir avantajımız var. Ay sonunda bu transfer gerçekleşebilir; çünkü Manchester City'nin başka alternatifi kalmıyor. City, 12-13 milyon Euro istiyor Ederson için... Tabii ki Galatasaray bu rakamı olabildiğince aşağıya çekmek istiyor." ifadelerini kullandı.