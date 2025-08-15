Ederson icin kritik gelisme! Guardiola duyurdu

Premier Lig maratonu bugünden itibaren başlıyor. Sezonu Wolverhampton deplasmanında açacak olan Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola maç öncesi düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Savinho'nun sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda olmayacağını belirten Guardiola, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Brezilyalı kaleci Ederson'un da yarın oynamayacağını açıkladı. Ancak İspanyol teknik adam Ederson'un neden oynamayacağına dair yorumda bulunmadı.

Buna ek olarak Ederson'un geleceğiyle ilgili konuşan Guardiola, "Ederson bana gelip 'Ayrılmak istiyorum' ya da 'Bir teklifim var' demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum… Ne olacağını ise kimse bilemez" ifadelerini kullandı.