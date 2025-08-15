Ederson icin kritik gelisme! Guardiola duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Ederson icin kritik gelisme! Guardiola duyurdu

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Brezilyalı file bekçisi Ederson'un durumunu açıkladı.

Premier Lig maratonu bugünden itibaren başlıyor. Sezonu Wolverhampton deplasmanında açacak olan Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola maç öncesi düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Savinho'nun sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda olmayacağını belirten Guardiola, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Brezilyalı kaleci Ederson'un da yarın oynamayacağını açıkladı. Ancak İspanyol teknik adam Ederson'un neden oynamayacağına dair yorumda bulunmadı.

Buna ek olarak Ederson'un geleceğiyle ilgili konuşan Guardiola, "Ederson bana gelip 'Ayrılmak istiyorum' ya da 'Bir teklifim var' demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum… Ne olacağını ise kimse bilemez" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
AKP'li eski vekil hayatını kaybetti!
AKP'li eski vekil hayatını kaybetti!
Eski Galatasaraylı oyuncu Yiğit Gökoğlan Amatör Lig'de
Eski Galatasaraylı oyuncu Amatör Lig'de
Mücevher Ses Yayını'nın 80. yıl dönümü: Bir milletin teslimiyeti diğerinin kurtuluşu
Mücevher Ses Yayını'nın 80. yıl dönümü: Bir milletin teslimiyeti diğerinin kurtuluşu
Kayserispor'un Rus golcü Chalov için yaptığı teklif belli oldu!
Kayserispor'un Rus golcü Chalov için yaptığı teklif belli oldu!
CHP'li isim Diyanet'i bombardımana tuttu!
CHP'li isim Diyanet'i bombardımana tuttu!