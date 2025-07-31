Ederson için Manchester City ile satranç

Galatasaray’da Victor Osimhen’in gelişinden sonra gözler kaleci transferine çevrildi. Aslan, listesinde ilk sırada olan Ederson için sabırlı bir politika izliyor.

GALATASARAY EDERSON'DAN İNDİRİM İSTEDİ

Manchester City ile bir sene daha kontratı bulunan 31 yaşındaki kaleci için yüksek bir bedel vermek istemiyor. Bu nedenle sıkı bir pazarlık yapan sarı-kırmızılılar, diğer taraftan da yıldız kaleciden indirim bekliyor.

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GÖZDEN ÇIKARILAN RAKAM BELLİ OLDU

Manchester City, bonservis için 10 milyon euro isterken, Galatasaray, bir yıl sonra sözleşmesi bitecek bir futbolcuya böyle bir ödeme yapmak istemiyor. Bu nedenle sarı-kırmızılıların 3-4 milyon euronun üzerine çıkmak istemediği kaydedildi.

Brezilyalı eldivenin de senelik 10 milyon euronun istediği, buna karşın Galatasaray’ın 7.5 milyon euro civarında bir rakam önerdiği bildirildi.

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