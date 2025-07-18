Ederson'u Fenerbahçe ikna edemedi Galatasaray'a geliyor

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Ederson'u Fenerbahçe ikna edemedi Galatasaray'a geliyor

Manchester City kalecisi Ederson için hem Galatasaray hem Fenerbahçe görüşme yaptı.

Galatasaray Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışı için Ederson için görüşürken Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu ile irtibat sağladı.

"FENERBAHÇE EDERSON'U İKNA EDEMEMİŞ"

Gazeteci İbrahim Seten "Fenerbahçe, Ederson ile kesinlikle ilgilenmiş. Fenerbahçe o paraları vermeye muktedir de gözüküyor. Buna rağmen Ederson’u ikna edememiş. Ederson’un Galatasaray’a gelme ihtimali daha fazla. Arada reka olur Fenerbahçe sıyrılır orasını bilemem. Mourinho, Ederson’la FaceTime olarak da görüştü!" ifadelerini kullandı.

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