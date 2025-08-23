Ederson'un ahı Manchester City'den çıktı

Ederson'un ahı Manchester City'den çıktı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, deplasmanda Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

Başkent temsilcisi, 35. dakikada Brennan Johnson ve 45. dakikada Joao Palhinha'nın golleriyle rakibini 2-0 yenerek sezona 2'de 2 ile başladı.

Geçen sezonu küme düşme hattının üstünde 17. sırada tamamlayan Tottenham, yeni teknik direktörü Thomas Frank ile yeni sezona kayıpsız ve gol yemeden güçlü bir başlangıç yaptı.

EDERSON YEDEK KALDI

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kalede James Trafford'a şans verirken, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Brezilyalı file bekçisi Ederson yedek kulübesinde görev bekledi.

22 yaşındaki Trafford, takımının yediği ikinci goldeki hatası ve Muhammed Kudus'a ceza alanı dışında yaptığı müdahaleyle eleştirilerin hedefi oldu.

Manchester ekibinde İlkay Gündoğan ile Manuel Akanji, 18 kişilik kadroda yer almadı.

