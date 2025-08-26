Ederson'un Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray, bu hafta içerisinde Ederson transferini bitirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların 3 yıllık sözleşme imzalamak istediği Brezilyalı eldivenin, Cimbom'a maliyeti belli oldu.

2 Eylül'de UEFA'ya Şampiyonlar Ligi listesini bildirecek Galatasaray, kaleci transferini de resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Listenin ilk sırasındaki Ederson için hala yoğun mesai harcanıyor. Menajer Ahmet Bulut, sarı-kırmızılı kulüpten aldığı yetkiyle süreci ilerletiyor.

3 YILLIK MALİYETİ 40 MİLYON EURO

Şu anda Brezilyalı kalecinin 3 yıllık maliyeti 40 milyon euroyu buluyor. Manchester City bonservis bedelinde 15 milyon euroya indi. Ederson ise yıllık 7 milyon euro net ücret ve bonuslarla 3 sezon için toplam 25 milyon euro talep ediyor.

