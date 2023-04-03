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e-Devlet üzerinden diploma nasıl alınır? e-Devletten mezuniyet belgesi diploma sorgulaması nasıl yapılır?

Vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden resmi kurumlara ait pek çok işlem gerçekleştirebilmektedirler. e-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemlerden biri de mezuniyet belgesi yani diploma sorgulaması yapmak. Peki, e-Devlet üzerinden diploma nasıl alınır? e-Devletten mezuniyet belgesi diploma sorgulaması nasıl yapılır?

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 15:14
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e-Devlet üzerinden diploma nasıl alınır? e-Devletten mezuniyet belgesi diploma sorgulaması nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden diploma nasıl alınır? e-Devletten mezuniyet belgesi diploma sorgulaması nasıl yapılır?
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e-Devlet üzerinden en çok gerçekleştirilen işlemlerden biri de e-Devlet diploma sorgulamasıdır. Peki, e-Devlet üzerinden diploma nasıl alınır? e-Devletten mezuniyet belgesi diploma sorgulaması nasıl yapılır?

E-devlet diploma alma ve mezuniyet belgesi sorgulama işlemleri kayıtlı kullanıcıların en çok başvurduğu işlemler arasında yer alıyor. Dönem dönem değişmekle birlikte SGK hizmet dökümü, icra dosyası sorgulama, vergi borcu sorgulama ve dava dosyası sorgulama işlemleri kurumun en popüler uygulamaları arasında bulunuyor.

E-DEVLET MEZUNİYET BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İş başvuruları ve askerlik işlemleri gibi farklı durumlarda ihtiyaç duyulan diploma örneği e-devlet’in kullanımının yaygınlaşmaya başlamasının ardından daha kolay alınmaya başlamıştı.

Üniversite mezunlarının YÖK üzerinden, lise mezunlarının ise MEB üzerinden mezuniyet belgesi alabildiği işlemler e-devlet’in ilgili linklerinden yapılabiliyor.

e-Devlet, ya da resmi adıyla e-Devlet Kapısı devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistemdir.

e-Devlet sistemi üzerinde eğitim kısmına gelip buradan e-Devlet diploma, mezuniyet belgesini sorgulayabilirsiniz.

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