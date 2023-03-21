Millî Savunma Bakanlığı e-Devlet portalı üzerinden ‘Askerliğim’ hizmetinin kullanılma sunulduğunu duyurdu. e-Devlet’in ‘Askerliğim’ hizmeti detayları merak ediliyor. Peki, e-Devlet’in yeni askerlik hizmeti ne? e-Devlet Askerliğim özelliği nedir?

E-DEVLET ASKERLİĞİM ÖZELLİĞİ NEDİR?

Millî Savunma Bakanlığı, askerlikle ilgili iş ve işlemlerin dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilmesine imkân sağlayan 'Askerliğim' bütünleşik hizmetinin, e-Devlet'ten hizmete sunulduğunu duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı, askerlik işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Askerliğim' bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden hizmete sunulduğu belirtildi.

"Vatandaşlarımız e-Devlet portalında 'Askerliğim' sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecektir.

Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecektir."

e- Devlet’in ‘Askerliğim’ hizmeti, 5 başlık altında çeşitli hizmetler içermektedir. Askerliği özelliği sayesinde kişiler askerlik işlemlerini e-Devlet üzerinden daha kolay halledebilecek.

Askerliğim özelliğinde askerlik çağı öncesinden askerlik sonrasına kadar tüm süreç buradan takip edilebiliyor. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte daha kolay ve daha detaylı şekilde takip edilebiliyor.