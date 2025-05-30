Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti

Sarı lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Edin Dzeko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sarı lacivertlilere veda ettiğini açıkladı.

DZEKO'DAN VEDA MESAJI

Edin Dzeko "Veda etme vakti geldi. Yolları ayırmak hiçbir zaman kolay değildir; hele ki Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi derinden etkilemişse… Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere… Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe’nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım. Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Belki hayalini kurduğumuz kupalara ulaşamadık ama Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir kulübün formasını giymek benim için tarifsiz bir gururdu. Yaşa Fenerbahçe! "

gsnnvf4wkaax2lo.png

Son Haberler
'Yetenek Sizsiniz' geri dönüyor! Yeni sezon jürileri netleşti
'Yetenek Sizsiniz' geri dönüyor! Yeni sezon jürileri netleşti
New York borsası düşüşte: Ticaret savaşları geri mi dönüyor? (30 Mayıs 2025)
New York borsası düşüşte: Ticaret savaşları geri mi dönüyor?
Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti
Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti
Ünlü gazeteciye hapis cezası istemi!
Ünlü gazeteciye hapis cezası istemi!
Bekar bir çalışanın ‘yaşam maliyeti’ asgari ücreti aştı: Türk-İş'ten ürküten tablo
Bekar bir çalışanın ‘yaşam maliyeti’ asgari ücreti aştı: Türk-İş'ten ürküten tablo