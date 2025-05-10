Edin Dzeko ile Leo Duarte arasındaki pozisyon penaltı mıydı? BeIN Trio son noktayı koydu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-1 kazandı ve şampiyonluk umutlarını diri tutmayı başardı. Maçta en çok tartışılan pozisyon ise Fenerbahçeli Edin Dzeko ile Leo Duarte ile arasında yaşanan penaltı pozisyonu oldu. Penaltı kararının çıkmamasının ardından futbol kamuoyu ayağa kalktı.

Bu pozisyonu BeIN Trio ekibi yorumladı.

EDIN DZEKO - LEO DUARTE POZİSYONUNA BEIN TRIO YORUMU

Edin Dzeko'nun yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Ana karar, müdahale var mı yok mu? Bir kere Duarte, Dzeko'ya faul yaptı. Temel hata, hakemin faulü vermemesi. Net bir ihlal var. İlk müdahale dışarıda olabilir ama devam eden temas, Duarte'nin sol ayağı çizgi üzerinde, Duarte'nin kaval kemiğiyle Dzeko'nun sol ayağının buluştuğunu görüyorum. Bu çizgi üzerinde, dışarıda başlamış olsa bile devamındaki hareket çizgi üstünde ve penaltı.

Bülent Yıldırım: Hakem ne devam dedi, ne faul dedi. Şu anda bu kontak noktası çizginin üzerinde ve devam etti. Sübjektif bir karar. Hakem karar verse saygı duyardım ama hakem hiç karar vermedi. Dzeko topu attı, Duarte ayağını uzattı ve engel olarak koydu. Dikkatsiz bir müdahale. Bu pozisyon penaltı. Bu tespite VAR karışmaz. Yoruma açık olduğu için bence VAR karışmadı ama net penaltı.

Deniz Çoban: Bu pozisyona VAR karışmalı. Duarte, ayağını açtı. VAR için kanıt var. Buna penaltı değil VAR karışmaz diyorsak... Bilemiyorum. Bundan daha iyi kanıt yok. Net penaltı, içeride, VAR yüzde yüz karışmalı.

BAŞAKŞEHİR'İN KAZANDIĞI PENALTI

Amrabat - Duarte pozisyonunda penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Penaltı kararında şüphe yok. Sübjektif olabilecek tek şey, bariz gol şansı var mı yok mu? Tartışacağımız tek şey bu. Hakem, Fenerbahçeli diğer futbolcuları orada gördü, umut vaad eden atak dedi ve sarı kart gösterdi. Hakem kararıdır. Kararına saygı duyuyorum. Penaltı ve sarı kart doğru.

Bahattin Duran: Hakemin kararına saygı duyuyorum. Hakem çekmeyi güzelce tespit etti, penaltıyı verdi. Hakem sarı kart verebilir, kesinlikle bir şey demem. Bu pozisyon benim için kırmızı kart.

Deniz Çoban: Benim için Amrabat kırmızı kart görmeliydi. Kalede kaleci yok, Fred 3 metre içeride. Bu topu çıkarma ihtimali yok. Bariz kırmızı kartın belli kriterleri var. Burada eksik kalan topa sahip olması, yorum yapıyorum yetişir diyorum. Hakem yetişemeyeceğini düşünebilir. VAR, burada taca çıktı bu yüzden. Athletic Bilbao - Manchester United maçında niye kırmızı kart çıktı? Potansiyel penaltı kaçtı, penaltıyı izlerken kendisi değerlendirdi ve izlerken o kararı verdi. Hakem, penaltıyı kaçırsa ve kenara çağrılsa, kırmızı kart çıkarabilirdi. Fenerbahçeli oyuncu kırmızı kart görmeli ama VAR çağıramaz.

NOT: Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.