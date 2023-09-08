Edin Dzeko: İşimizi zorlaştırdık

Editör: Ufuk Cingöz

Liechtenstein karşılaşması öncesi basın mensuplarına konuşan Edin Dzeko'nun açıklamaları şu şekilde;

''OYUNCULAR SORUMLULUĞU ÜSTLENMELİ''

"Kendimizi sadece üç puanla bu durumda bulmayı beklemiyorduk. Ne yazık ki Portekiz'e karşı oynadığımız güzel bir maçın ardından Lüksemburg'a yenildik. Ki bu maçta daha iyi oynamıştık. Teknik direktör değişti. Oyuncular sorumluluğu üstlenmeli, çünkü kaybedildiğinde bu daha da iyi olur. Takımın şu ana kadar kazandığı üç puandan daha fazla kaliteye sahip olduğunu düşünüyorum"

''GERİYE DÖNÜP BAKMAYI SEVMİYORUM''

"Geriye dönüp bakmayı sevmiyorum, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi kendimiz için zorlaştırdık. Önümüzde altı maçımız var. İlk maç Liechtenstein ile başlayacağız. Bir galibiyet bize daha fazla güven verir. Maçın iyi geçeceğini düşünüyorum.''

''ANTRENÖRÜN KOVULMASINA ASLA SEVİNMEM''

"Hocam ve ben birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz, ilk döneminde kısa süre çalıştık. Daha önce de söylediğim gibi bir antrenörün kovulmasına asla sevinmem ve bir önceki menajerin başına gelenlerin sorumluluğunu biz oyuncular üstlenmeliyiz."

''PATRONUN BİZDEN BEKLEDİĞİ ÇOK ÇALIŞMAK''

"Yeni koçun bize çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum, bu birkaç antrenmanda da görüldü, Meho Kodro'nun bizden ne yapmamızı istediğini fark ettik. Bu iyi bir şeyin başlangıcı olabilir çünkü bu takım çok daha iyisine ihtiyaç duyuyor ve yapabilir. Ama bunun için çok çalışmamız gerekiyor ve patronun da bizden beklediği şey bu."