Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı: İki yıl önce onların ilgisi olmuştu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, sarı lacivertli takıma transfer sürecini ve öncesinde aldığı teklifleri açıkladı.



"BEŞİKTAŞ'IN DA BİR İLGİSİ OLMUŞTU"

Milliyet Gazetesi'ne konuşan Dzeko, "Birçok teklif aldığını biliyoruz. Peki Fenerbahçe'yi neden seçtin?" sorusu üzerine "Türkiye’de sadece Fenerbahçe beni istedi. 2 sene önce Beşiktaş’ın da bir ilgisi olmuştu. Fenerbahçe yönetimi ile 2 sene önce konuşmuştuk" yanıtını verdi.



"FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Sarı lacivertli takımın 9 senedir şampiyon olamamasının Fenerbahçe'ye gelmesindeki en büyük motivasyon ve meydan okuma olduğunu belirten Boşnak golcü, "Sadece saha içerisinde değil, saha dışında da kalitemle insanları mutlu edebilmek, bu mantaliteyi ve kaliteyi buraya getirebilmek önemli. Çünkü bu takımın her sene kupaları kazanmaya ihtiyacı var. Kulüple görüştüğüm zaman beni ne kadar istediklerini gördüm. Bana bütün projeyi sundular. Detay veremem. Ama Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü. Size gelip saygı duyduklarını gösterdikten sonra zaten benim için yeterliydi" ifadelerini kullandı.



"BAŞKAN KULÜBE AŞIK"

Transfer sürecini anlatırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan övgüyle bahseden Dzeko, "Başkanla görüştüğümde o da çok istekliydi. Kulübe aşık ve bu kulübün şampiyon olmasını istiyor. Bana aynı şeyi söyledi. ‘Sana saha içerisinde ve saha dışında da ihtiyacımız var. Mantalitene de’ dedi. Takıma yardım edecek başka oyuncular da katıldı..." diye konuştu.