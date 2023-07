Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı: O dönem temaslarımız olmuştu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, sarı-lacivertli takımın akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Dzeko'nun açıklamaları;



-İlk izlenim burayla ilgili pozitif. En önemlisi birlikte çalışıyor olmamız. Kısa süre içinde sezon başlamış olacak. Yeni oyuncular geldi. Birkaç hafta içinde hep beraber daha iyi noktaya geleceğiz.



-Fenerbahçe'yle ilk görüşmem iki yıl önceydi. Bu görüşmelerde konuştuk ve güzel sohbetler gerçekleştirdik. O zaman transfer gerçeklememişti. Inter'le anlaşma oldu ama transfer olmamıştı. Fenerbahçe taraftarları çok olumlu yaklaştılar ve güzel mesajlar yolladılar. Transferin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin ligi ne kadar çok kazanmak istediğini konuştuk görüşmelerde. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar, ben de bu yüzden buradayım. Umuyorum hep birlikte en iyisini yapacağız.



-Burada önemli olan benim sevdiğim pozisyonda oynamamam değil. Kariyerimde çift ve tek santrfor olarak oynadım. Benim için önemli olan şey bir an önce adapte olmak. Takımın nasıl oynadığı, oyun stili önemli. Bazen tek oynasanız da çok fazla destek alabilirsiniz. Çift ya da tek forvet oynamak benim için sorun değil.

-Fenerbahçe uzun süredir şampiyonluğu kazanamıyor. Başkanımız ve kulüp elinden geleni yapıyor. En önemlisi mentalite. Bunun için çalışmanız gerekiyor. Sadece takım arkadaşlarımla değil, herkesin tek bir düşünceyle hareket etmesi gerekiyor. Taraftarların desteği çok önemli özellikle genç oyuncularımız için. Maçlar 45 dakikada değil, 90 dakikada kazanılıyor. Onların desteğine ihtiyacımız var. Takım olarak tek bir hedefe odaklanmamız gerekiyor. Sahada en iyisini yapan bir Fenerbahçe olacak, bunun sözünü verebilirim.

-Fenerbahçe kaptanlığı benim için büyük bir onur. Her zaman pozitif olan biriyim. Kaybetmeyi hiçbir zaman sevmem. Her zaman konsantre olmamız gerekiyor. Ligi kazanmak istiyorsak sadece derbilerle olmuyor. Ligi kazanmak her maçın önemini bilmekten geçiyor. Kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Birlikte hareket edersek başarı gelecektir. Bu şekilde kendimiz geliştirebilirz ve umarım güzel neticeler elde edebiliriz.