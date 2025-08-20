Edin Dzeko'dan Galatasaraylıları çok kızdıracak sözler!

Fenerbahçe'ye 2023 yılında transfer olan ve bu yaz takımdan ayrılan Edin Dzeko, Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya imza atmıştı. Sarı-Lacivertli ekipteki iki sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren takımın parçası olan Dzeko, Galatasaray'la girilen kıyasıya şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşamamıştı.

Boşnak golcü, Türkiye kariyerine yönelik çarpıcı ifadeler kullandı. Türkiye'de futbol oynamanın kolay olmadığının altını çizen Edin Dzeko, Süper Lig'e sosyal medyanın hakim olduğunu belirtti.

"105 PUAN BİLE KAZANSAYDIK..."

Edin Dzeko, "Türkiye kolay bir ülke değil, çok fazla baskı var, orada Twitter hakim. Ruh halini ve memnuniyetsizlikleri o belirliyor, ortamı etkiliyor. Ondan önceki yıl 99 puanla bitirmiştik ve Galatasaray’ın üç puan gerisinde ikinci olmuştuk; ama 105 puan yapsaydık bile yine ikinci olacaktık." diye konuştu.

"GALATASARAYLILAR TWEET ATMAYA BAŞLADI"

Sarı-Lacivertli ekibin Süper Lig'in 2. haftasında oynadığı Göztepe maçına da değinen Boşnak golcü, "Geçen akşam güçlü bir takım olan Göztepe’ye karşı oynarken, Talisca 93. dakikada penaltıyı kaçırınca, Galatasaray taraftarları hakemin topu içeri sokmak istediğini tweet atmaya başladılar, ayağının hareketine dikkat çekerek… Ben biliyorum ki Mourinho kesinlikle ligi kazanmak istiyor, bu neredeyse bir takıntı" diyerek önemli açıklamalar yaptı.

