Fenerbahçe sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde bitirirken gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Mourinho için ayrılık iddiaları gündeme gelirken Edin Terzic İstanbul'da görüntülendi. İddialara göre Fenerbahçe’de Ali Koç - Jose Mourinho görüşmesinde ayrılık kararı çıkması halinde Alman teknik adam Edin Terzic ile görüşülecek. Mourinho'nun Fenerbahçe'yi en çok tazminat konusunda zorlaması bekleniyor.

TERZIC'IN KARİYERİ

2010 yılında Dortmund'da scout olarak kariyerine başladı. Dortmund Altyapı takımlarında antrenör olarak görev aldı.

2013'ten 2015'e kadar Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yaptı.

2015'ten 2017'ye kadar West Ham'da Slaven Bilic'in yardımcılığını yaptı.

2018'de Lucien Favre'ın yardımcısı olarak Dortmund'a geri döndü.

2020-21 sezonunda Lucien Favre'ın kovulmasının ardından geçici teknik direktör olarak sezonu tamamladı ve DFB Pokal'i kazandı.

2021-22'de yardımcı antrenörlüğe geri döndü.

Temmuz 2022'de takımın başına geçti.

Bu sezon takımını Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.