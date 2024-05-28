Edin Terzic Real Madrid'in serisine son verecek

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek.

Dev final 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Dortmund teknik direktörü Edin Terzic, final öncesi açıklamalar yaptı.

Edin Terzic'in açıklamaları şu şekilde;

- Grup aşamasında ilk maç gününde Paris'te hayal kırıklığı yaratan bir deneyim yaşadık, ardından ikinci maçta Milan ile berabere kaldık. Newcastle'a karşı oynayıp kazandığımız üçüncü maç gününden itibaren bir şeyler başarabileceğimize inanmaya başladığımızı fark ettik. Bu Şampiyonlar Ligi sezonunda daha gösterecek çok şeyimiz olduğunu fark ettik ve özgüvenimiz artmaya başladı.

- Sonra eleme aşamalarına geldik ve kendi kendimize şöyle dedik, 'Elbette yolumuz her geçen gün zorlaşıyor ama aynı zamanda hedefe yaklaşıyoruz.' Mümkün olduğu kadar ileri gitmek için elimizden gelen her şeyi yapmak istedik ve şimdi bunu başardık. Tabii ki son adımı atmak istiyoruz.

- Gerçekten iyi bir performans sergiledik ve bu finale hak kazandık. Bu tecrübeyi sık sık yaşamış son derece güçlü bir takımla karşı karşıyayız ama bir maçta her şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Real Madrid'e karşı on kez oynasaydık muhtemelen kazanma ihtimalimiz çok düşük olurdu ama 90 dakikada veya penaltılar artı 120 dakikada, dünyadaki tüm rakipleri yenebilecek kapasiteye sahibiz.

- Artık Real Madrid'in finallerdeki sekiz maçlık galibiyet serisine son vermenin zamanı geldi.

- Kulüp tarihinde bunu sadece bir kez başardık, bu da bu şansın bizim için ne kadar özel olduğunu gösteriyor. Başarılı olmamız kolaylaşmıyor ve bu yüzden kazanmanın çok özel bir hikaye olacağını düşünüyorum.