Edin Terzic’ten flaş hamle. Teklifi reddetti

Borussia Dortmund ile yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Edin Terzic'in adı West Ham United ile anılıyor.



Alman basınından Bild'in haberine göre; Terzic geçtiğimiz çarşamba günü West Ham'dan teklif aldı. Ancak Hırvat asıllı Alman teknik adam bu teklifi reddetti.



Haberde, İngiliz takımının Premier Lig'de kötü bir dönem geçirmesi ve 14. sırada bulunması nedeniyle Edin Terzic için bir seçenek olmadığı ifade edildi.

LOPETEGUI'NİN KOLTUĞU SALLANTIDA



West Ham United'da sezon başından beri bir türlü istenilen sonuçların alınamaması nedeniyle İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui'yle yolların ayrılma ihtimali bulunuyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; pazartesi günü Bournemouth ile oynanacak maç Lopetegui'nin İngliz takımındaki son karşılaşması olabilir.