Edin Visca ofsaytta mıydı? BeIN Trio son noktayı koydu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Edin Visca ofsaytta mıydı? BeIN Trio son noktayı koydu!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Bu dev mücadeleye maçın ilk yarısında Edin Visca için kalkan ofsayt bayrağı damga vurdu. Söz konusu pozisyon için BeIN Trio ekibinden de yorum geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı dün oynanan mücadelelerle devam etti. Haftanın en kritik mücadelesinde Trabzonspor sahasında lider Galatasaray'ı ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçı sarı-kırmızılılar, 2-0 kazanmayı başardı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Maçta en çok tartışılan olay ise Trabzonsporlu Edin Visca'nın düştüğü ofsayt pozisyonu oldu. Futbolseverleri 2'ye bölen bu pozisyon için BeIN Trio ekibi adeta son noktayı koydu.

İşte Trio ekibinin yorumu;

Muslera, Visca'ya faul yaptı mı?

Bülent Yıldırım: Faul net. Kontrolsüz hareket. Sarı kart doğru.

Bahattin Duran: Faul net. Kontrolsüz hareket, sarı kart doğru.

Deniz Çoban: Faul net.

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Faul içeride mi, dışarıda mı?

Bahattin Duran: İhlal çizgide ve içeride, bu ispatlanabiliyor.

Bülent Yıldırım: İhlal içeride.

Deniz Çoban: İhlal içeride.

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Pozisyon öncesinde ofsayt var mı?

Bülent Yıldırım: Gözün derinliği, kameralarda yok. İstediği fotoğrafçıya sorsunlar. Açılar, perspektifi değiştiriyor. Top çipsiz olduğu için VAR; topun çıkış anına onay veriyor ve hangi defans oyuncusuyla hücum oyuncusunun mukayese edileceğini belirliyor. Bizzat VAR koordinatörü bu bilgiyi verdi. Ben bu pozisyona ofsayt diyorum.

Bahattin Duran: Her kamera açısında farklı görünür. Pilottan gördüğüm, Visca'nın önde olduğu yönünde. Bu gözlemimiz, sonuçta teknoloji var.

Deniz Çoban: Açılar yanıltır. Yarı otomatik ofsayt sistemi kameraları, yayıncı kamerası değil, çatı altına yerleştirilmiş özel kameralar. Bütün animasyonlarda iki oyuncu olur, diğer oyuncular silinir. Ofsayt olma ihtimali daha yüksek.

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