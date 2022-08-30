Edinson Cavani'nin yeni adresi belli oldu

Valencia, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Uruguaylı oyuncunun transferini tamamladı.
İspanyol ekibi, Edinson Cavani ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Kariyerinde Palermo, Napoli, PSG ve Man Utd formaları giyen 35 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibi ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkmıştı.
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