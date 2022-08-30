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Edinson Cavani'nin yeni adresi belli oldu

Manchester United'dan ayrılan Edison Cavani'nin yeni takımı belli oldu.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:04
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Edinson Cavani İspanyol ekibi Valencia'ya transfer oldu

Edinson Cavani'nin yeni adresi belli oldu
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Valencia, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Uruguaylı oyuncunun transferini tamamladı.

İspanyol ekibi, Edinson Cavani ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. 

Kariyerinde Palermo, Napoli, PSG ve Man Utd formaları giyen 35 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibi ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkmıştı. 

 

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