Edip Akbayram hayatını kaybetti

Usta sanatçı Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Usta sanatçının hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul İl Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin değerli sanatçılarından Edip Akbayram, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram, Türk rock ve Anadolu pop müziğinin önemli isimlerinden biridir. 29 Aralık 1950’de Gaziantep’te doğmuştur. Müzik kariyerine 1970’li yıllarda başlamış ve özellikle Anadolu rock türünde yaptığı eserlerle tanınmıştır. Geleneksel Türk halk müziği ezgilerini modern rock ve psychedelic öğelerle harmanlayan tarzıyla dikkat çekmiştir.

1974’te yayımladığı “Gün Ola Devran Döne” ve “Deniz Üstü Köpürür” gibi şarkılar, onun dönemin en popüler sanatçılarından biri olmasını sağlamıştır. Edip Akbayram, müziğinde toplumsal meselelere duyarlı sözler kullanarak politik ve protest temalar işlemiştir. 1980’li ve 1990’lı yıllarda da müzikal kariyerine devam etmiş ve birçok albüm çıkarmıştır.

Kendisi uzun yıllardır sahne almaya devam eden bir sanatçıdır ve özellikle sol görüşlü müzikseverler tarafından büyük ilgi görmektedir. Sanat hayatında özgün duruşu ve güçlü vokaliyle Türk müziğinde önemli bir yere sahiptir.