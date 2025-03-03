Edip Akbayram ülkesine, milletine, Atatürk'e sevgisini bu sözlerle anlatmıştı... Yeniden gündeme oturdu

Edip Akbayram'ın "Benim ülkem cennet. Böyle bir asil halk dünyada yok" dediği ve Mustafa Kemal Atatürk'ü andığı açıklamanın videosu sevenleri tarafından defalarca paylaşıldı.

Geçirdiği zatürrenin ardından düşme sonucu iç kanama geçiren ve 4 Ocak'tan bu yana Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Edip Akbayram yaşamını yitirdi.

SALI GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram için 4 Mart Salı günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlenecek. Sanatçı, anma töreni sonrası Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Edip Akbayram'ın ardından ise geriye şarkıları ve açıklamaları kaldı.

BU SÖZLERİ TEKRAR TEKRAR PAYLAŞILDI

Edip Akbayram' katıldığı programda ülkesine ve halkına sevgisini şu sözlerle anlatıyor:

"Benim ülkem cennet. Cennet bir ülkedeyiz. Bugün Paris'e gidin, yolda düşün, ayağınız takılsın sizi hiç kimse kaldırmaz. Ancak ambulans gelir kaldırır. Doğu'nun en ilkel en iptidai köyüne gidin, bir kapıyı çalın, karnım aç deyin. Tek zenginliği bir hayvanıdır, onu da keser Tanrı misafiri diye size yedirir. Böyle bir asil ülke, böyle bir asil halk dünyada yok. Bunu yaşadım ben. Bu cennet vatan dünyanın hiç bir yerinde yok."

"ATATÜRK SAYESİNDE ŞARKI SÖYLÜYORUM BU ÜLKEDE"

Edip Akbayram, sözlerine Atatürk'e dil uzatanlara sert dille tepki göstererek devam ediyor:

"Sen bu koltukta oturuyorsan, sen o televizyonda söyleşi yapabiliyorsan, Kurtuluş Savaşı'nı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde... Ben onun sayesinde şarkı söylüyorum bu ülkede. Sen onun sayesinde kravat takıp oturuyorsun koltukta. Bunu herkesi bilmesi gerek."