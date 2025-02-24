Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım

Sanatçı Edip Akbayram, zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü. Tedavisinin ardından taburcu edilen 75 yaşındaki ünlü şarkıcı Edip Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Edip Akbayram, ikinci kez ameliyat olmuştu. Tedavisi süren Edip Akbayram ile ilgili kızından duygusal paylaşım geldi.

Babasıyla fotoğrafını paylaşan Türkü Akbayram mesajında şunları söyledi:

Her gün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum, seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için, kar yağdığında beni arayıp camdan bak aşkım diyemediğin için, her gün arayıp minik aşkım bugün geliyor mu diye soramadığın için, hadi kahveye gel diye beni çağırmadığın için, dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum.

Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz, hasretle bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Bekliyorum...