Edip Akbayram'ın kızından duygusal paylaşım: İki defa ameliyat olmuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Edip Akbayram'ın kızından duygusal paylaşım: İki defa ameliyat olmuştu

Evinde düştükten sonra iç kanama geçiren ünlü sanatçı Edip Akbayram’ın yoğun bakımda tedavisi devam ederken usta sanatçının kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Ünlü sanatçı Edip Akbayram yoğun bakım tedavi sürecinde, iki defa ameliyat edildi. Akbayram’ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilirken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki sanatçının, sağlık durumunun iyi gittiği söylenmişti.

8i998.webp

Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, yaptığı paylaşımla, babasına seslendi. Türkü Akbayram, paylaşımında şunları söyledi:

“Babam, beni bu parka getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki; ‘Haydi canım babam, görecek günler var daha.’

istanbul-edip-akbayramin-kizi-tur-tlmt.webp

tt.jpg

Son Haberler
Özgür Özel yarın, son adımı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesi olan yeni yol haritasını açıklayacak
Özgür Özel yarın, son adımı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesi olan yeni yol haritasını açıklayacak
Venedik Komisyonu, Romanya seçimleri hakkında hazırladığı raporu yayınladı
Venedik Komisyonu, Romanya seçimleri hakkında hazırladığı raporu yayınladı
Beşiktaş Twente maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş Twente maçı hazırlıklarına başladı
2 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı
2 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı
Kuzma artık sadece kendi oyununu oynayacak
Kuzma artık sadece kendi oyununu oynayacak