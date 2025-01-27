Edip Akbayram'ın kızından duygusal paylaşım: İki defa ameliyat olmuştu

Ünlü sanatçı Edip Akbayram yoğun bakım tedavi sürecinde, iki defa ameliyat edildi. Akbayram’ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilirken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki sanatçının, sağlık durumunun iyi gittiği söylenmişti.

Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, yaptığı paylaşımla, babasına seslendi. Türkü Akbayram, paylaşımında şunları söyledi:

“Babam, beni bu parka getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki; ‘Haydi canım babam, görecek günler var daha.’