Edirne 30 Ağustos fener alayları ile kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında, Edirne'de fener alayı gerçekleştirildi.

Edirne Belediyesi, Büyük Zafer’in 103. yıl dönümü dolayısıyla kentte fener alayı düzenledi.

edirnede-30-agustos-coskusuyla-fener-889939-264359.jpg

Atatürk Bulvarı üzerindeki Şükrüpaşa İlkokulu önünden başlayan yürüyüşe, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 665. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

edirnede-30-agustos-coskusuyla-fener-889935-264359.jpg

Vatandaşların ellerinde taşıdığı, birleştirilerek oluşturulmuş 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, kortejin en dikkat çekici görüntülerinden biri oldu.

edirnede-30-agustos-coskusuyla-fener-889940-264359.jpg

Coşkulu yürüyüş, kent merkezindeki Atatürk Anıtı’nda son buldu.

edirnede-30-agustos-coskusuyla-fener-889934-264359.jpg

