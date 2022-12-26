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Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan ile eşi kazada yaralandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan ile eşi Ayşen İşcan yaralındı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 23:22
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Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ile eşi kazada yaralandı

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan ile eşi kazada yaralandı
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(DHA) - Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolunun Çerkezköy gişeler mevkisinde meydana geldi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan yönetimindeki 34 BAM 170 plakalı otomobil, önünde seyreden İlhami K. yönetimindeki 34 ZYF 77 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ön kısı büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Hakan İşcan ile eşi Ayşen İşcan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İşcan çifti, buradaki tedavilerinin ardından Edirne 1’inci Sultan Murat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

İşcan, çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

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