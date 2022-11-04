﻿Edirne Devlet Tiyatrosu iki oyun sahneleyecek

AA

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede, 15 Kasım Salı günü saat 20.00'de "Neyzen Tevfik" adlı oyun gösterilecek.

İskender Pala'nın yazdığı Murat Çobangil'in yönettiği tek perde ve 75 dakikalık oyunda, İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncuları performanslarını sergileyecek. Oyun 15-16-17 Kasım'da izlenebilecek.

Bu ay sahnelenecek diğer oyun ise "Binbir gece masalları" olacak.

Tek perde 80 dakika süren oyununda Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları rol alacak.

Oyun 22-23-24 Kasım'da saat 20.00'da sahnelenecek.

Oyunların biletleri hem gişeden hem de elektronik ortamdan temin edilebilecek.