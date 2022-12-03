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Edirne Enez’de icradan satılık tarla

Enez Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Edirne Enez'de 1.213 m² tarla mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 10:45
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Edirne Enez’de icradan satılık tarla

Edirne Enez’de icradan satılık tarla
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Edirne İli, Enez İlçesi, Yenice Köyü 0 Ada 479 Parsel numaralı taşınmaz Bağ Yeri vasıflı olsa da üzerinde bağ olmayıp kuru tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Ayçiçek/Buğday münavebeli ekime uygundur. Köye yaklaşık 4.100 metre mesafede köyün güneyinde konumlanmaktadır. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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