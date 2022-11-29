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Kırkpınar Yağlı Güreşleri 662’nci kez güreşseverlerle buluşacak

Edirne Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenecek 662'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı’nda yapılacak. 662'nci Kırkpınar Festivali ise 3-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında güreşseverlerle buluşacak.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 17:48
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Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri 662’nci kez güreşseverlerle buluşacak

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 662’nci kez güreşseverlerle buluşacak
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UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Cumhuriyet’in 100. yılında, 7-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenecek. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan düzenlenecek etkinliklere ilişkin, şunları söyledi:

“662’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’ni 3-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında, dünyanın birçok ülkesinden güreşseverin büyük bir heyecanla izlediği güreşlerimizi de 7-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Bu yıl farklı bir heyecanımız da var. Çünkü 2023 yılı Cumhuriyetimizin de 100. yılı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu tarihi anlarda Kırkpınarımızın da 662’ncisini gerçekleştireceğiz. Türk’ün Ata sporu olan yağlı güreşlerin olimpiyatı Kırkpınar Yağlı Güreşleri, atalarımızdan bize kalan en büyük miras. Bu mirası Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da büyük bir gurur ve onurla taşıyacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz.”

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