Edirne Merkez’de icradan satılık tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Edirne Adliyesi, 1.Kat, Konferans Salonu, MERKEZ/EDİRNE. Satış, yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Satışa elektronik ortamda teklif verme ile başlanacaktır. Elektronik ortamda teklif verme birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden teklif verilebilecektir. İkinci ihalede ise elktronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın tahmin edilen kıymetinin %50'sinden az olamaz. Teklif verilmezden önce malın kıymetinin%20 si nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.