Edirne merkezli 4 ilde ‘change’ operasyonunda 5 tutuklama

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, Bulgaristan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen araçların, Türk vatandaşlarına satıldığı ve yasadışı yöntemlerle "change" yapıldığı belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalara göre, son 1,5 yıl içinde Bulgaristan'dan getirilen 181 aracın satıldığı, bu araçların ya parçalanarak oto yedek parça olarak kullanıldığı ya da şasi ve motor numaralarının değiştirilerek Türk plakası takıldığı tespit edildi. Operasyonun ardından, Edirne, İstanbul, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ve Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde toplamda 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Şüphelilerden 5’i Tutuklandı, 3’ü Serbest Bırakıldı

Operasyon kapsamında, 4’ü Türk, 4’ü Bulgaristan vatandaşı toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden A.E. ve M.S.'nin İstanbul ve Çorlu’daki iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 araç, 11 araç beyni, 8 yabancı araç belgesi, 3 oto immobilizer, 6 araç anahtarı, elektronik kilit tertibatı ve 4 adet "10 BFR 68" plaka ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden S.P.Z., A.N.Z., M.G.D., M.S. ve A.E., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.