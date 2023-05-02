Edirne Sarayı motiflerinin sim sırma tekniğiyle işlendiği ürünler sergilendi

Edirne Sarayı motifleriyle işlenen el işi ürünleri sergisi açıldı.

Edirne Sarayı motiflerinin sim sırma tekniğiyle işlendiği ürünler sergilendi

AA'da yer alan haberde, Edirne Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Edirne Sarayı'ndan motiflerle sırma sim tekniği kullanarak işledikleri bindallı, sabahlık, yatak örtüsü, seccade gibi yüze yakın el emeği göz nuru ürün ortaya çıkardı.

Ürünler Devecihan Kültür Merkezi'nde "Edirne Sarayı'ndan Nakışlar Sergisi"yle beğeniye sunuldu.

Vali H. Kürşat Kırbıyık, sergi açılışında, kentte pek çok geleneksel el sanatının yaşatıldığını söyledi.

Edirne'nin Osmanlı'ya yüz yıla yakında başkentlik yapmış bir kent olduğunu anımsatan Kırbıyık, "Burası sultanların şehri. Geçmişten kalan kültür değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak son derece önemli. Sergide emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Usta öğretici Radife Karagöz Ot da asırlık sanatı kursiyerleriyle yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Güzel bir sergiyi sanatseverlerle buluşturduklarını dile getiren Ot, "Sim sırma sanatı kadının sabrını ve zarafetini yansıtıyor. Osmanlı Devleti'ne 92 yıl başkentlik yapmış şehrimizde Edirne Sarayı'ndan gelen sanatlarımızdan biri de sim sırma sanatıdır. Bu sanatı öğrencilerimle birlikte yaşatmaya ve öğretmeye çalışıyoruz. Sergimizde 15 yıllık emeğimizin ürünlerini sunduk." dedi.

Programa, Vali Kırbıyık’ın eşi Dilek Kırbıyık, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç ve sanatseverler katıldı.

Sergi, 9 Mayıs Salı gününe kadar gezilebilecek.

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